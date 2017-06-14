Dünyanın gözü buradaydı ! FED kararını açıkladı

Piyasaların bugün gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (FED) Haziran ayı faiz kararındaydı. Fed faiz açıklamasını beklentiler yönünde yaptı ve 25 baz puanlık artışta bulundu. İşte bugün ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında gelmesinin son 6 ayın en düşük seviyesini gören doların karar sonrası son durumu...

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ardından ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Fed beklenen faiz artırım kararını uyguladı. 2017'de bir kez daha faiz artırımı olacağını vurguladı.

Fed Haziran ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek yüzde 1 - 1,25 aralığına çekti. 2017'de bir faiz artışı daha, 2018'de 3 faiz artışı öngörülüyor. FOMC üyelerinin 2017 için ortalama faiz oranı beklentisi yüzde 1.4'te kaldı. FOMC'nin faiz kararı 1'e karşı 8 oyla alındı. Neel Kashkari karara muhalefet etti. Banka 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu bu yıldan başlayarak daraltacağını bildirdi.

Washington'da 2 gün süren toplantı sonrasında FOMC'nin açıklamasında ekonomide yakın vadeli risklerin dengeli olduğuna ancak komitenin enflasyondaki gelişmeleri yakından izlediğine vurgu yapıldı. 2017 büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 2.1'den yüzde 2.2'ye yükseldi. Banka son olarak Mart ayında politika faizini 25 baz puanlık artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti.

İŞTE YELLEN'IN KONUŞMASINDAN NOTLAR;

Fed Başkanı Janet Yellen faiz kararı sonrası basın toplantısında Yellen kademeli faiz artışlarının devam edeceğini belirtti.

Yellen "enflasyonda son düşüşün sebebi tek seferlik fiyat indirimlerine bağlı görünmekte...Komitemiz enflasyonun hala birkaç yılda %2'ye ulaşmasını beklemekte, son gelen zayıf verilere istinaden enflasyonu yakından takip etmeye devam ediyoruz.." dedi. Yellen istihdam piyasasının daha da güçleneceğini belirtti.

Bilanço normalleşme sürecine bu yıl başlamayı öngördüklerini belirten Yellen "bu bizim yeniden yatırımlarımızı azaltacak ve varlık hacmimizi öngörülebilir düşüşle azaltacaktır. Elimizde tuttuğumuz varlıkları kademeli şekilde azaltacağız" dedi.

Yellen ortalama işsizlik oranının 2018 ve 2019'da %4.2 olmasını beklediklerini bildirdi.

Fed bugünkü toplantıda faiz oranlarını beklendiği gibi 25 baz puan artırmış, bu yıl bir faiz artışı daha yapılacağı beklentisini değiştirmemişti.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında gelmesinin etkisiyle 3,50'nin altına gerileyen dolar/TL saat 15.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 3,4890 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de enflasyon mayısta yüzde 1,9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2'nin gerisinde kalırken, bu veri Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Piyasa tarafından mayısta değişmesi beklenmeyen perakende satışlar verisi ise yüzde 0,3 azadı.

Veri öncesinde 3,5125 seviyesinde bulunan dolar/TL, açıklanan verilerden sonra 3,4880 ile 16 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL bugün en düşük 3.4760 ve en yüksek 3.5230’u gördü. Euro ise en düşük 3.9200’yi en yüksek ise 3.9540 seviyesine çıktı.

Karar sonrası dolar 3.48 seviyesinin altını zorlarken, euro 3.92 seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi 1.1250 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolar 3.4759 ve euro 3.9170 seviyesiyle düşüşünü sürdürmeye devam ediyor.

"TL GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDER"

Ekonomist Beste Naz Köksal Fed’in faiz kararını hurriyet.com.tr’ye özel açıkladı. Köksal; ‘Fed faizleri 25 baz puan arttırdı. Bunun yanı sıra bir faiz artışı daha bekleniyor. Şöyle bir durum var bu sene enflasyonu 12 aylık bazda bir miktar yüzde 2 hedef seviyesinin altında gerileyeceğini düşünüyorlar. Bu konuda projeksiyonda enflasyon göstergeleri mart ayı beklentilerine göre aşağı çekilmiş. Bunlar bir faiz artışı daha söylüyoruz. Bu yıl için bilanço küçülteceklerini belirtmişler. ABD ekonomisinde tekrardan yavaşlama söz konusu olabilir. Perakende satışlar bunu doğruladı. Nitekim Kasım 2016’dan beri tüketici kredilerine ciddi bir gerileme var. Bu da enflasyonu zaten neden düşüş beklediklerini destekleyen argüman. Dolar bu konuda çok olumlu etkilenmez. Çok ciddi bir artış yapmaz. Enflasyon endişe verici bir durum olduğundan Fed sonrası doların tepkisi sınırlı kalır. TL güçlü kalmaya devam eder. TCMB ise yarın geç likidite penceresinde indirime gitmez ancak piyasanın fonlama şartlarını biraz daha rahatlatabilir.’ değerlendirmesinde bulundu.

TAHMİNLER ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

Reuters anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu Fed'in gösterge faiz oranını hedeflediği gibi yüzde 1 ile yüzde 1.25 arasına yükseltmesini bekliyorlardı. Fed 10 yıldan uzun bir süredir ilk sıkılaşma döngüsüne Aralık 2015'te başladı.

MAYIS AYINDA FAİZLERİ SABİT TUTMUŞTU

Bugün yapılan 25 baz puanlık faiz artışı, bu yıl Mart ayında yapılan artışla beraber ikinci faiz artışı olarak kabul ediliyor. Fed Mayıs ayında faizlerde herhangi bir oynama yapmamış, Haziran ayı için sinyal vermişti.

O dönemden bu yana işsizlik oranı yüzde 4.3 ile son 16 yılın en düşük seviyesine gerilerken, ekonomik büyüme de zayıf birinci çeyrek performansının ardından yeniden hızlandı. Fakat ekonominin diğer göstergeleri biraz daha karışık bir resim ortaya koyuyor. Fed'in takip etmeyi tercih ettiği enflasyon göstergesi 2017'nin başlarında yüzde 1.8 iken daha sonra yüzde 1.5'e geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında verdiği vergi reformu, finansal düzenleme ve denetimlerin azaltılması ve altyapı yatırımları gibi sözler ya Kongre'de engellerle karşı karşıya ya da hâlâ hazırlık aşamasındayken, Trump hükümetinin ABD ekonomisine sağlayacağı mali teşvikin boyutu ve kapsamı hakkında da artan şüpheler var.

İHTİMAL ZAYIFLADI

Para politikasında on yıldan uzun bir süredir ilk defa değişiklik yapan Fed, sıkılaştırmaya devam ediyor. Aralık ayında politika faizini 25 baz puan artıran merkez bankası, bundan iki toplantı sonra Mart ayında bir artırım daha yaptı.

Fed'in Haziran ayındaki bir sonraki toplantısına kadar iki işsizlik verisi daha yayımlandı. ABD'de işsizlik maaşına ilk kez bir önceki haftada başvuranların sayısı 245 bine gerilemesine karşın beklentinin üzerinde gerçekleşmişti.

Fed bugünkü toplantıdan sonra yılın geri kalanında bir defa daha faiz artırabileceğine işaret etse de opsiyon kontratları Aralık ayına kadar faizlerin artırılmasına sadece yüzde 40 ihtimal tanıyor.

YARIN GÖZLER TCMB’YE ÇEVRİLECEK

Veri akışının yoğun olduğu bu hafta piyasaların odağındaki ana gündem maddeleri küresel merkez bankaları. Piyasalar bugün Fed'in faiz kararı izlendi yarın ise TCMB'nin faiz kararları takip edilecek. Öte yandan yarın İngiltere ve Cuma günü Japonya merkez bankalarının faiz kararları da piyasalar tarafından takip edilecek veriler arasında.