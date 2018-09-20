Ekonomi için bir kötü haber daha: OECD, Türkiye tahminlerini düşürdü

OECD, Türkiye'nin 2018 ve 2019 yılları için büyüme tahminlerini düşürdü.

Kuruluş, 2018 yılı büyüme tahminini yüzde 5.1'den yüzde 3.2'ye, 2019 yılı için ise yüzde 4.9'dan yüzde 0.5'e çekti.

OECD'nin bugün yayımlanan raporunda, Türk Lirası'ndaki baskı ile banka ve şirketlerin yüksek borçları yüzünden Türkiye'nin büyüme hedeflerinin çok ciddi bir şekilde zayıfladığı yorumu yapılırken, "yüksek enflasyon ile artan faizlerin güven ortamına yapacağı etkiye ve bunun da tüketimin ve yatırımların azalmasına yol açacağı" uyarısında bulunuldu.





