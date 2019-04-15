IMF'den Türkiye'ye Merkez Bankası uyarısı

Türkiye ekonomisindeki gidişat dünya çapında yakından takip edilirken, IMF’den Ankara’ya Merkez Bankası uyarısı geldi. IMF’nin Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçlarından birinin Merkez Bankası’nın tam bağımsız bir şekilde çalışması olduğunu söyledi.

Washington’daki IMF Bahar Toplantıları sırasında Amerikan haber kuruluşu CNBC’ye konuşan Thomsen, “Türkiye’nin önünde bir dizi sorun var ve bunlardan biri, Merkez Bankası’nın uzun vadeli düşünerek değişen koşullara göre sürekli değerlendirme yapacak ve politikaları sıkılaştıracak şekilde tam bağımsızlığa ihtiyaç duyması” dedi.

IMF’nin Avrupa Direktörü, “Son altı-yedi ayda gördüğümüz faiz artışlarını memnuniyetle karşılıyoruz fakat Türkiye’nin Merkez Bankası’nın, para politikaları, bütçe politikası ve daha fazla şeffaflık konularında tam bağımsız şekilde çalışmasına izin verilmesi önemli” diye konuştu.

Thomsen, Türkiye ile IMF arasında görüşmeler yapıldığını iddialarını da yalanlayarak, “Türkiye ile IMF arasında bir program için hiçbir görüşme yapılmıyor” dedi.





