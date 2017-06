İnternet alışverişlerinde ve konut kiralamada yeni dönem

Maliye Bakanı Naci Ağbal, internetten ticaretin 200 kişilik ekiple izleneceğini söyledi. Ağbal dünya devi alışveriş sitelerine, bankadan gönderilen alışveriş tutarı üzerinden vergi keseceklerini açıkladı.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, e-ticarete yönelik kargo ve banka hareketleri de dahil her türlü işlemi takip edeceklerini açıkladı.



Maliye Bakanlığı, emlak ve ikinci el eşya alım satımı da dahil olmak üzere internet üzerinden yapılan her türlü ticareti gözaltına alacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi bünyesinde 200 kişilik dev bir ekip oluşturarak, e-ticarete yönelik kargo ve banka hareketleri de dahil her türlü işlemi takip edeceklerini açıkladı. Ağbal, emlak alım satımında ilanlardaki fiyatlar ile tapu kayıtlarındaki fiyatı da karşılaştıracaklarını söyledi.

Ağbal, dünya devi alışveriş sitelerine, bankalardan gönderilen alışveriş tutarı üzerinden vergi keseceklerini de açıkladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, sanal ticaretin vergilendirilmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı. Elektronik ortamdaki ticaretin de vergiye tabi olduğuna dikkat çeken Ağbal, bu konuda birkaç boyutlu çalışma yürüttüklerini söyledi.



Dışarıya giden paraya vergi

Ağbal, yurtdışındaki dev internet sitelerinden yapılan alışverişler için bir Bakanlar Kurulu kararı hazırladıklarını belirterek, Türkiye’de vergi kaydı olmayan yurtdışındaki bu sitelere bankalar ya da aracı kurumlar üzerinden yapılan ödemelere stopaj getireceklerini açıkladı.

Yurtdışında merkezi olup Türkiye’de iş yapan e-ticaret sitelerinin vergilendirme hakkının Türkiye’de olduğunu kaydeden Ağbal, “Stopaj yöntemi ile Türkiye’den yurtdışına gidecek paradan vergi keseceğiz. Vatandaş kredi kartıyla ödeme yaparken, bankadan, bu ödemeden kesinti yapmasını isteyeceğim. Tüketici bu işlemden etkilenmeyecek. Ancak, Türkiye’de vergi dairesine kayıt olan internet siteleri için bu söz konusu değil” dedi.



Emlak siteleri de gözetime girecek

Bakan Ağbal, gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasıyla ilgili elektronik ortamda yoğun bir aktivite olduğunu belirterek, “Evini kiralamak, satmak isteyen değişik sitelere ilan veriyor. Tüm bu aktiviteler de izlenecek. İnternetteki emlak ilanlarındaki fiyatlar ile tapudaki kayıtları da eşleştireceklerini belirten Ağbal, “1 milyon dolara satıyorum diyor, tapuda 300 bin TL gösteriyor. Mükellefe mektup gönderip, aradaki fark için izaha davet edeceğiz. İzahta bulunamazsa inceleme başlatıp üzerine gideriz” dedi.

"Beni de 'polisim' diye aradılar"



Telefonla yapılan dolandırıcılığın çok arttığına dikkat çeken Ağbal, geçtiğimiz günlerde kendisini de “Polisim” diyen birinin arayarak, bilgilerini talep ettiğini söyledi. Ağbal, dolandırıcılık girişimi olduğunu anlayıp tepki göstermesi üzerine, karşıdaki kişinin telefonu hemen kapattığının anlattı.

"Kendi KDV oranlarımızı kendimiz belirleyeceğiz"

KDV oranlarına yönelik açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin bu konuda kendi ihtiyaçlarına uygun çözümleri üreteceklerini söyledi. Türkiye’de halen 18, 8 ve 1 olmak üzere üç farklı KDV oranı olduğuna değinen Bakan, “Bu oranları artırmayacağız. Türkiye, OECD’nin en düşük KDV oranına sahip. Başka ülkelerin oranlarını Türkiye’ye getirme düşüncemiz yok. Kendi oranlarımızı kendimiz belirleyeceğiz” diye konuştu. Ağbal, konutta da halen yüzde 18 olan KDV’nin peşin ödenmesinin sıkıntı yarattığını ve bunun taksitle ödenmesi taleplerinin geldiğini de anlattı.

Gıda enflasyonu için vergi oranları inmeyecek

Ağbal, fiyatı artan kırmızı et ve ekmek gibi ürünler nedeniyle gelen KDV indirimi taleplerine de yanıt vererek, “Gıda enflasyonu ile mücadele için vergi indirimi yapma çalışmamız yok. Biz enflasyonu doğuran faktörlere ve aşağı çekecek yapısal tedbirlere bakıyoruz. Vergi konusunda çalışma yapınca, ilk anda fiyatları aşağı çekse dahi kısa sürede fiyatlar yukarı doğru gidiyor” diye konuştu.