Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından işte piyasalarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dün 5,68'in altına kadar inen ve 5,6591 ile kapanış yapan dolar/TL, haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Kur, bu sabah 5,65 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL de 6,26 seviyesinde yer alıyor.

Düşüş eğilimini Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası da devam ettiren altının gram fiyatı, yeni güne yüzde 0,11 değer kaybıyla başlayarak 272,50 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.854 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybı yaşayarak 1.500 dolar seviyesinin hemen altında yer alarak 1.497 dolardan işlem görüyor.

Banka mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu vurgularken, bu söylem piyasada bundan sonraki indirimlerinin son iki PPK’da gerçekleştirilen 425 ve 325 baz puandan çok daha sınırlı olacağı izlenimi yarattı.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %19.75’ten %16.5’e indirilirken, PPK metninde güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin (%13.9) bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.”

Garanti Yatırım Başekonomisti Nihan Ziya Erdem, “Eylül ayı toplantı metnine eklenen mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu ifadesi, TCMB’nin gevşetici yöndeki adımlarında sona yaklaşıldığı sinyali veriyor. Bu ifade, önümüzdeki PPK toplantılarında olası faiz indirimlerinin son iki toplantıya göre sınırlı olacağı mesajı içeriyor. TCMB’nin önümüzdeki dönemde para politikasını, küresel para politikası uygulamaları, sermaye akımları, enflasyon görünümü ve ekonomik aktivite belirleyecek” dedi.

EKONOMİSTLERİN FAİZDEN BEKLENTİLERİ KAÇ PUANDI?

Reuters anketine katılan 23 kurumun tahminlerinin medyanına göre TCMB’nin dün 250 baz puan indirime gitmesi bekleniyordu. Buna karşılık işlemciler indirimin 300 puanın üzerinde olacağına kesin gözüyle bakarken, swap piyasasında fiyatlanan indirimin 300-400 baz puan aralığında olduğu belirtiliyordu.

İşlemcilere göre politika faizi indiriminin swap piyasası fiyatlamasının altında kalması ve ilerleyen dönemde indirimlerin daha sınırlı olacağı algısı TL’deki değer kazancında da rol oynadı.

Bankacılar enflasyondaki düşüşün yanı sıra Avrupa, Amerika başta olmak üzere küresel merkez bankalarının para politikasında yeniden genişlemeci yaklaşıma yönelmesinin de TCMB’te destek verdiğine dikkat çekiyor.

Yıllık enflasyon Ağustos’ta 1.64 puanlık düşüşle %15.01’e gerilerken, manşet ve çekirdek enflasyonda gözlenen düşüşün yanı sıra Eylül ve Ekim’de baz etkisiyle enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyebilecek olması, analistlere göre TCMB’nin faiz indirimi konusunda elini kuvvetlendiren bir etken olarak öne çıkıyor.