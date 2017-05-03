Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE nisanda yüzde 1,31'le beklentilere paralel artış gösterdi. Yıllık TÜFE yüzde 11,87'ye yükseldi.



Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 0,76 artarken, yıllık ÜFE yüzde 16,37 oldu.

Piyasaların beklentisi yüzde 1,30 artış yönündeydi

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 1,30 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,96 ve en yüksek yüzde 1,95 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,30) göre, bir önceki ay yüzde 11,29 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,86'ya yükseleceği hesaplanıyordu.

Mart ayında enflasyon yüzde 1.02 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 11.29'a çıkarak Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı

Aylık en yüksek artış %9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, lokanta ve otellerde %0,96 ve ev eşyasında %0,94 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,02 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,02 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %21,65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %17,94, gıda ve alkolsüz içecekler %15,63, çeşitli mal ve hizmetler %13,68 ve sağlık %13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %1,98 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)'de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %14,58 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %10,18 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Nisan 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 284 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.