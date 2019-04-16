Piyasalardan kötü haber; Dolar/TL 5,80'i aştı

Bankalararası piyasada dolar/TL, 5,82 TL seviyelerinde hareket ediyor.

Euro/TL de 6.57 TL seviyelerinde yer alıyor.

Altının gram fiyatı, 240 lira seviyelerinde hareket ediyor.

Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle 242,4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 240 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün de 240 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını 1.614 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,17 azalışla 1.288,34 dolardan işlem görüyordu. Bugün ise 1285 dolardan işlem görüyor.

İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam etmesi, Rusya’dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretleriyle TL’de satış baskısı sürüyor. Dolar/TL bu belirsizliklerle Cuma günü benzer para birimlerinden negatif ayrışarak 5.82’yi aşmış, günü 5.75’ın hemen üzerinde tamamlamıştı. Bu sabah ise dolar/TL güne 5.8078, 58093 seviyesinde başladı.

TL’NİN DOLAR KARŞISINDAKİ BİR HAFTALIK DEĞER KAYBI YÜZDE 3,5

TL Cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3.5, seçimden bu yana kayıplar yüzde 4.6, yılbaşından bu yana ise yüzde 9.1 oldu. Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin kalkması konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlar.

Yerel seçimlerin üzerinden iki haftadan uzun bir süre geçmesine rağmen İstanbul’da oy sayımı hâlâ devam ediyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dün genel olarak sakin bir seyir görüldü diyebiliriz. Ancak negatif ayrışma trendinin de devam ettiğini söylemek lazım. TL son üç haftadır neredeyse her gün, yılbaşından buyana ise en azından haftanın birkaç gününde negatif ayrışıyor. Bu sürdürülebilir bir trend değil ve ekonomik açıdan sonuçları her geçen gün daha da karamsar bir tabloyu beraberinde getirme riski taşıyor” dedi.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin altı aydır devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.