TL için korkutan tahmin! Dolar'daki yükseliş sürecek mi ?

Goldman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası'na desteği güçlendirmekten uzak hareketinin muhtemelen lirayı en son 2018 ortasındaki kriz sırasında görülen seviyelere gönderebileceğini belirtti.

BloombergHT'de yer alan abere göre Zach Pandl başkanlığındaki Goldman stratejistleri, 26 Nisan tarihli notta, "Merkez Bankası'nın geçen hafta toplantı sonrası açıklamasından 'ihtiyaç duyulduğuna ek sıkılaştırmaya gidileceği' söylemini çıkarması hem faiz indirimlerine hem de para biriminin daha da değer yitirmesine kapı açtı" dedi.

Goldman TL'nin dolar karşısında önümüzdeki altı ayda 6.5 ve 12 ayda ise 7 seviyesine düşebileceği ve böylelikle önümüzdeki 1 yıllık dönemde yüzde 15 değer kaybedebileceği tahmininde bulundu. Dolar/TL kuru Pazartesi günü TSİ 08:05'te 5.95 civarında seyrediyordu.

Goldman ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe, 25 Nisan tarihli ayrı bir notta, "Faizler, Döviz mevduatlarının bankacılık sistemindeki paylarının artışında görüldüğü üzere, Türk Lirası'na güvenin yeniden tesis edilmesine yetecek denli yüksek değil" dedi.

Goldman ekonomistleri, "TCMB'nin TL'ye istikrar kazandırabilmek için adım atması gerekecek," dedi ve "Tasarruf sahipleri, mevduatlarında Türk Lirası'nın payını artırmada istekli olabilmeleri için daha fazla risk primine ihtiyaç duyacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistler, düşük seviyede ve düşen döviz rezervlerinin muhtemelen TL'ye güveni daha da düşürebileceğini sözlerine ekledi.