Yatırım ve üretimin üzerindeki KDV yükü kalkıyor

Ağbal, söz konusu çalışmaları yaz aylarında belirli bir noktaya getireceklerini belirterek, “Daha basit, sade, büyük ölçüde tüketimi vergileyen, vatandaşın üzerinde ilave finansman yükü getirmeyen bir KDV sistemini Türkiye’ye kazandıracağız” diye konuştu.

"ÇOK ŞİKAYET ALIYORUZ"

KDV kanunu ile ilgili oranlardan çok şikayet aldıklarını belirten Ağbal, şunları söyledi: “Sistem özellikle yatırım ve üretim tarafından ciddi finansman maliyetleri üretiyor. KDV Kanunu 1985 yılında devreye konulmuş, 2017 yılındayız. KDV konusunda dünyada çok farklı sistemler var. Benim şahsi kanaatim KDV aslında bir tüketim vergisidir. Bu anlamda tüketimi vergilendiren bir vergi olmalıdır, yatırımı üretimi, ihracatı vergilendiren bir vergi olmamalıdır. Bütün bu gelen talepleri şikayetleri masaya yatırdık, kendimize 3 aylık süre verdik, bütün paydaşlara da çağrıda bulunduk. ‘KDV kanunuyla ilgili gördüğünüz aksaklıkları, önerilerinizi bize bildirin, beraber çalışalım, 3 ay sonra KDV kanunda bir reform yapalım’ dedik.”