  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketi geliyor! Tarih belli oldu

Fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketi geliyor! Tarih belli oldu

Fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketi geliyor! Tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni önlemleri cumartesi günü açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü fiyat artışlarının önüne geçmek için bir dizi önlem açıklayacak.

Bakan Nebati’nin, fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini açıklaması bekleniyor.

Hükümetin ''yastık altı'' planı belli oldu! Altın getirine kar payı verilecekHükümetin ''yastık altı'' planı belli oldu! Altın getirine kar payı verilecekHaber

 

Etiketler nureddin nebati fiyat artışı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Piyasaları karıştıracak iddia: ''Merkez Bankası'nın bu hamlesine sakın şaşırmayın''
ATM'den 50 lira çekti, 50 bin liraya satıyor
Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar zirveye yerleşti
Hem düşük faizli hem de 1 yıl geri ödemesi sürprizi! İşte detaylar...
Benzin ve motorine gece yarısı gizli zam!
Günde bir avuç bile damarları tamamen açıyor
''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun
Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme
Halil Falyalı suikastında film senaryolarını aratmayan detaylar