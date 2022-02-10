Fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketi geliyor! Tarih belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni önlemleri cumartesi günü açıklayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü fiyat artışlarının önüne geçmek için bir dizi önlem açıklayacak.
Bakan Nebati’nin, fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini açıklaması bekleniyor.
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