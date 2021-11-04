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Ford'dan aşı zorunluluğu kararı

Ford'dan aşı zorunluluğu kararı

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi.

ABD’li otomotiv şirketi Ford, çalışanları ile ilgili zorunlu aşı kararı aldığını açıkladı.

Şirket, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar Covid-19'a karşı aşılanmasının zorunlu olacağını söylerken, aşı olmayan çalışanların ücretsiz izne ayrılacaklarını söyledi.

CNBC’nin haberinde, şirket çalışanlarının yüzde 84’ünden fazlasının halihazırda aşılandığı aktarılırken aşılanmayanların 30 güne kadar ücretsiz izne ayrılacağı bildirildi.

Ford Motor Company’nin, yaklaşık 32 bin çalışanını bilgilendirdiği aktarılan haber ile ilgili açıklamada bulunan şirket sözcüsü Monique Brentley, "İş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" dedi.

Dünyanın önemli şirketleri corona virüse karşı aşılamayı zorunlu tuttuğunu açıklamış, başta Google, Facebook ve Microsoft olmak üzere birçok şirket ofislerinin açılma tarihini ertelemişti.

Etiketler abd ford covid-19
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