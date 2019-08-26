Galataport İstanbul borçlarını vadelendirecek

Doğuş Grubu, Özelleştirme İdaresi tarafından 16 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen Salıpazarı Limanı İhalesi’ni 702 milyon dolar teklifle kazanmış, Ocak 2014’te Bilgili Holding’e bağlı BLG Capital ile projede ortaklığa gitmişti. Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş.’nin kurulmasının ardından Şubat 2018’de şirketin unvanı, Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmişti.

İLK GEMİ NİSAN 2020’DE

İçerisinde kruvaziyer terminali, otel, mağaza, kafe ve restoranların yer alacağı Galataport İstanbul’un tanıtım toplantısında konuşan Galataport Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan, inşaat kaynaklı olarak bazı gecikmeler yaşanan Galataport’un açılışının 2020’nin Mayıs ayında olacağını, kruvaziyer limanının ise ilk gemiyi 5 Nisan 2020’de ağırlayacağını söyledi.

İstanbul'un yeni cazibe merkezi Galataport tanıtıldı

6 BANKA FİNANSMAN SAĞLAMIŞTI

Projedeki gecikme nedeniyle bankalardan sağlanan finansmanın vadesini de yeniden yapılandıracaklarını belirten Akhan, “Projenin ilk başında 1.02 milyar euro tutarında 14 yıl vadeli altı bankanın katılımıyla finansman sağladık. Bu, bizim hakedişler çerçevesinde tamamıyla sermaye özkaynak oranları dahilinde peyderpey çekilmekte” dedi ve ekledi:

SÖZLÜ MUTABAKAT SAĞLANDI



“Şu anda projenin finansmanı görüşmeleri bankalarımızla 2030 vadeli olan finansmanımızı son ödemeyi 2030’da tutacak şekilde ama anapara ödemelerini 2022’de başlatacak şekilde bir görüşmemiz var. Bunu da tahmin ediyorum kısa zamanda tamamlamış olacağız. Yeniden vadelendirme şeklinde bankalarla öngörüşmeler yaptık ve sözlü mutabakat sağladık. Bu da tamamen inşaatın ilk başlardaki başlangıçtan sonra inşaatın bir anlamda uzuyor olmasından kaynaklanan ve açığın ertelenmesinden kaynaklanan bir zorunluluktur.”

Toplantıda verilen bilgiye göre, projeye finansman desteği sağlayan bankalar arasında Yapı Kredi, Garanti BBVA , İş Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve QNB Finansbank bulunuyor.

22 YILDA MALİYETİNİ ÇIKARACAK

Akhan, yatırımın geri dönüş süresi ile ilgili soru üzerine ise, ilk 22 yıl projenin yatırım maliyetinin çıkaracağını, sonraki 8 yıl ise projenin para kazanmaya başlayacağını söyledi. Akhan, daha önce 10 yıl olarak öngördükleri para kazanma sürecinin projedeki yaklaşık 2 yıllık gecikme nedeniyle 8 yıla düştüğünü belirtti.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise, Galataport’ta herhangi bir stratejk ortaklığı değerlendirip değerlendirmedikleri ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

“Şu anda gündemde böyle bir şey yok, ama böyle bir proje ileride hem sermaye piyasaları ile ilgili ilgili hem de ortaklıklaral ilgili herşeye açık olabilir.”

Doğuş Grubu olarak son 12 yılda 9 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Şahenk, bunun yüzde 83’ünü Türkiye’de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda verilen bilgiye göre, 1.2 kilometre sahil şeridinde yer alan Galataport İstanbul’un 7 milyonu yabancı turist olmak üzere yılda 25 milyon ziyaretçiyi ağırlaması planlanıyor. Ziyaretçilerin Türkiye'nin turizm gelirine tahmini katkısının ise 1 milyar dolar civarında olacağı hesaplanıyor. Proje ile birlikte mürettebat dahil yılda yaklaşık 1.5 milyon kruvaziyer yolcusunun da İstanbul’u ziyaret edeceği öngörülüyor.

Toplam 5,000 kişiye istihdam sağlayacak proje içinde yer alacak otel ise Hong Kong menşeili Peninsula Grubu tarafından işletilecek. Otele yüzde %50 ortak da olan Peninsula toplam 300 milyon euroluk otel yatırımının yarısını üstleniyor.

DOĞUŞ GRUBU YIL SONUNA KADAR İKİ ŞİRKET SATIŞI PLANLIYOR

Doğuş Grubunun öncelikli hedefinin uluslararası ortaklıklarla Türkiye’ye küresel ölçekte temsil etmek ve katma değer yaratmak olduğunu belirten Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan, iki şirkette satış planları olduğunu söyledi.

Akhan, Doğuş Grubu faaliyetlerine dönük Reuters’ın soru üzerine, “Doğuş Grubu olarak yıl sonuna kadar ağırlama sektöründe iki şirketimizde satış planlıyoruz” dedi.

Bankalara olan borçları kapsamında geçen sene 2 milyar euronun üzerinde borçlarını yeniden yapılandıran Doğuş Grubu ayrıca, bazı aktiflerde ve bazı alanlarda da küçülmeyi öngörüyor.

‘YENİKAPI LİMANI İLE İLGİLENEBİLİRİZ’

Yenikapı kruvaziyer limanı ihalesi ile de ilgilenebileceklerini belirten Akhan, “Yenikapı kruvaziyer limanı ön projelendirme çalışmaları Ulaştırma Bakanlığı tarafından devam ettirilmekte. İhale açılması da tahmin ediyoruz önümüzdeki yıl yapılacak. İhale açıldığında bizim buradaki (Galataport) yoğunluğumuza da bağlı olarak biz de o günkü koşullar çerçevesinde Yenikapı kruvaziyer limanı ihalesine katılıp katılmayacağımızı değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz” diye konuştu.

REUTERS