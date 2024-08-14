Geçiş garantili köprü ve otoyollar için ödenen garanti ücret dudak uçuklattı
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AK Parti'nin "cebimizden para çıkmayacak" dediği ancak verilen ve bir türlü hedefi tutturamayan geçiş garantileri nedeniyle milyarlarca dolar ödeme yapılan Yap - İşlet - Devret projelerine sadece 2024'ün ilk 6 ayında ödenen tutar 36 milyar TL'yi aştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayımladığı '2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu', Hazine tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerine yapılan devasa garanti ödemelerini ortaya koydu.
Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2024 yılının ocak-haziran döneminde Hazine tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerini yürüten şirketlere toplam 36 milyar 109 milyon 378 bin 774 TL ödeme yapıldı. Bu ödemeler, özellikle araç geçiş garantilerinin tutturulamaması nedeniyle gerçekleşti.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekti. Yavuzyılmaz, YİD projelerini 'Türkiye ekonomisi için bir karadelik' olarak nitelendirdi, bu projelerin Hazine'ye olan maliyetinin sürdürülemez olduğunu belirtti.
Araç Geçiş Garantisinde Hazine Zararda: Kasadan 6 Ayda 36 Milyar TL Çıktı!
AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan karayolu projelerinde;— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) August 13, 2024
Tutturulamayan araç geçiş garantileri nedeniyle hazinede açılan deliğin boyutunu tespit ettik.
2024’ün ilk 6 ayında⬇️
Hazinenin görevli şirketlere yaptığı garanti ödemesi: 36.109.378.774 TL
36 Milyar… pic.twitter.com/zASolLxmnp
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