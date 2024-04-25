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Getir o ülkeden çekiliyor: Bin 800 kişi işten çıkarıldı, depolar kapatılıyor

Getir o ülkeden çekiliyor: Bin 800 kişi işten çıkarıldı, depolar kapatılıyor
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Bu hafta başında, hızlı teslimat şirketi Getir'in Almanya'daki 1.800 çalışanını işten çıkardığına dair haberler gündeme geldi.

Getir, rakibi Gorillas'ı satın aldıktan neredeyse bir buçuk yıl sonra Almanya'dan çekilmeye hazırlanıyor. Wirtschaftswoche'nin haberine göre, şirket Türkiye iç pazarına odaklanırken diğer Avrupa pazarlarındaki faaliyetleri de mayıs ayı ortasında durdurulacak. Şirket konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

DEPOLAR KAPATILACAK

Alman gazetesinde yer alan bilgiye göre şirket 15 Mayıs'ta ülkeden ayrılacak. İddiaya göre Almanya'daki bin 800 çalışanın bir kısmı bu hafta başında işten çıkarıldı. Depolar kalan üç hafta boyunca kademeli olarak kapatılacak. Bu sadece Getir markasının değil, Gorillas'ın da kapanacağı anlamına geliyor. Getir, Gorillas'ı Aralık 2022'de 1,2 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı.

İngiliz yayın kuruluşu SkyNews'a göre, Getir'in mevcut yatırımcılarından çift haneli milyon aralığında yeni finansman aldığı söyleniyor. Ancak bir şartla: Getir parayı üç piyasadan çekilmesi için kullanacak. Ayrıca Türkiye iç pazarında gıda dağıtım işinin daha da genişletilmesi gerekiyor. Business Insider ayrıca, büyük hissedar Mubadala'nın, uygulanabilir bir iş modeli bulamadığı ve maliyetlerden tasarruf etmek için Getir ile Almanya'daki Gorillas'ı tek bir marka altında birleştirmediği için yönetime karşı sabrını kaybettiğini öne sürdü.

Etiketler Getir ALMANYA almanya işten çıkarma
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