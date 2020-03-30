GİB açıkladı: Bu vergiler de kredi kartıyla ödenebilecek

GİB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi.
· Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi,
· Motorlu taşıtlar vergisi,
· Trafik idari para cezası,
· Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,
· Geçiş ücreti ve idari para cezası,
· Diğer idari para cezaları,
· 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,
· Tapu harcı,
· Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,
· Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,
· Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,
· Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,
· T.C. kimlik kartı bedeli,
· Yurt dışına çıkış harcı,
· Göç İdaresi ikamet harcı,
· İkamet tezkeresi defter satış bedeli
· Tek giriş vize harcı,
· Ecrimisil ödemeleri,
· Veraset ve intikal vergisi.
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