  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Güncelleme:

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,01, Euro/TL yüzde 0,13, altının gram fiyatı yüzde 2,81 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.633,93 ve en yüksek 11.088,01 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,31 değer kazanarak 10.676,65 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 azalışla 2 bin 421 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,99 azalarak 15 bin 977 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 10 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kaybederek 32,2280 liraya, euro yüzde 0,13 azalışla 34,9600 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,13 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,15 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.

AA

Etiketler yatırım araçları borsa Gram altın dolar Euro BIST 100
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
THY uçağında türbülans kabusu: Kabin memurunun beli kırıldı THY uçağında türbülans kabusu: Kabin memurunun beli kırıldı Seferberlik düzenlemesine hukukçulardan tepki: Kanuna aykırı Seferberlik düzenlemesine hukukçulardan tepki: Kanuna aykırı Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 kişi kayıp MetroPOLL araştırdı: İşte en fazla taraftarı olan takım MetroPOLL araştırdı: İşte en fazla taraftarı olan takım Müezzin ''ev olmadan gelmem'' dedi, cemaat çareyi böyle aradı Müezzin ''ev olmadan gelmem'' dedi, cemaat çareyi böyle aradı Yargı dizisi final yapıyor Yargı dizisi final yapıyor Tebliğcilere soğuk duş etkisi: Vatandaş öyle bir yanıt verdi ki... Tebliğcilere soğuk duş etkisi: Vatandaş öyle bir yanıt verdi ki... DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı DSÖ kötü haberi verdi: Covid-19 yaşam süresini kısalttı Kanser tedavisinden sonra saçı ve sakalı ''siyahladı'' Kanser tedavisinden sonra saçı ve sakalı ''siyahladı'' Benzinde beklenen indirim geldi Benzinde beklenen indirim geldi