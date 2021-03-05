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Hamsinin fiyatı kırmızı ete yaklaştı!

Hamsinin fiyatı kırmızı ete yaklaştı!

Nesli tükenme tehlikesiyle av yasağı getirilen hamsinin fiyatı 60 liraya kadar ulaştı.

Nesli tükenme tehlikesiyle av yasağı getirilen hamside balıkçıların yüzü yine gülmedi. Deniz salyası nedeniyle Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 30-40 liraya satılan hamsi ve istavrit, şimdi 60 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların avlanmakta zorlanmasının balık fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Denizden az hamsi ve istavrit çıktığını belirten Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları ve ardından deniz salyasının başlamasıyla 2-3 haftadır balıkçılar kıyıdaydı. Tekrar denize çıkan balıkçılar salyanın devam ettiğini dördü. Yine de balıkçı arkadaşlarımız avlanmaya çalışıyor." dedi.

Etiketler hamsi hamsi fiyatı hamsi fiyatları
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