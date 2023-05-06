HSBC seçim sonrası için öne çıkabilecek hisseleri açıkladı

HSBC, 14 Mayıs'ya yapılacak seçimler sonrası öne çıkabilecek hisse senetlerini paylaştı.

HSBC, karlılık ve yabancı sahipliği/piyasa değer değişimleri üzerinden yaptığı analizler ile 14 Mayıs seçimleri sonrasında piyasanın kazananları olmasını beklediği hisseleri belirledi.



Foreks'in aktardığına göre, BİM, Şok ve Anadolu Efes'i tercih ettiklerini belirten HSBC, bunların yanı sıra holdingler arasında Koç Holding'i ve bankalar arasında YKB'yi beğendiklerini vurguladı.