  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB açıklama: 2 terörist teslim oldu

MSB açıklama: 2 terörist teslim oldu

MSB açıklama: 2 terörist teslim oldu
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında devam eden operasyonlarla başarılı şekilde devam ediyor. Terörün kökünün kazıldığı bölgelerde örgütte çözülmeler de artıyor. Son olarak 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAKTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!”

Etiketler MSB terör PKK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kalp krizinin artış nedeni ortaya çıktı: Sessiz pandemi 188 bin can aldı Kalp krizinin artış nedeni ortaya çıktı: Sessiz pandemi 188 bin can aldı LPG'ye indirim, benzin ve motorine zam LPG'ye indirim, benzin ve motorine zam Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi Ece Üner'in 1 Mayıs isyanı olay oldu: ''Ben bu ülkede şizofren oldum'' Ece Üner'in 1 Mayıs isyanı olay oldu: ''Ben bu ülkede şizofren oldum'' Emekli promosyonlarına mayıs güncellemesi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonlarına mayıs güncellemesi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2 kilometrelik ''bedava'' kuyruğu görenleri şaşırttı 2 kilometrelik ''bedava'' kuyruğu görenleri şaşırttı Sınırda dev operasyon: Tonlarca altın ele geçirildi Sınırda dev operasyon: Tonlarca altın ele geçirildi Kabinede kimler gidici, kimler kalıcı? Kulislerden sızdı Kabinede kimler gidici, kimler kalıcı? Kulislerden sızdı Suriyeli aileye taciz iddiasıyla linç girişimi: Mahalleyi terk ettiler Suriyeli aileye taciz iddiasıyla linç girişimi: Mahalleyi terk ettiler Schengen vizesi krizi ihracatı vurdu Schengen vizesi krizi ihracatı vurdu