MSB açıklama: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında devam eden operasyonlarla başarılı şekilde devam ediyor. Terörün kökünün kazıldığı bölgelerde örgütte çözülmeler de artıyor. Son olarak 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAKTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!”