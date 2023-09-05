HSBC, Türkiye için enflasyon tahminini güncelledi

Türkiye'de enflasyon verisinin açıklanmasının ardından HSBC ekonomistleri enflasyon ve politika faizi tahminlerini güncelledi.

HSBC, Türkiye’de enflasyonun ağustos ayında keskin şekilde hızlandığına işaret ederek, 2023 yılı enflasyon tahminlerini yükseltti.

Buna göre Melis Metiner imzalı 4 Eylül tarihli değerlendirmede, “Bugün açıklanan enflasyon verisindeki yukarı yönlü sürprizin ardından tahminlerimizi yükseltiyor ve 2023 sonunda enflasyonun yüzde 70’e yakın olmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Politika faizi beklentisi de yükseldi

Notta, son çeyrek için daha önce yüzde 62,4 düzeyinde açıklanan enflasyon tahmini ise yüzde 68’e çıkarıldı.

“Veriler aynı zamanda Merkez Bankası’nın 21 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında alışılmışın üzerinde bir faiz artışı daha yapmasına neden olabilir” değerlendirmesi yapılan notta, politika faizinin de bu ay yüzde 27,5 yerine yüzde 30’a çıkarılabileceği öngörüldü.

Nota göre HSBC’nin 4. çeyrek politika faizi tahmini ise yüzde 30 seviyesinde bırakıldı.