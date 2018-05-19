Hükümet sosyal tesisleri de satışa çıkarıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuya ait sosyal tesislerin durumunu, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Önergeye yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, tesislerin ve taşınmazların satışıyla ilgili kanun maddesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya ait tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane ve diğer sosyal tesislerin mevzuat kapsamında satışıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Türkiye genelinde hangi illerde, kaç adet kamu kuruluşlarının sosyal tesisi vardır? Bu tesislerden kimler faydalanmaktadır? Bu tesisler yılın hangi dönemlerinde hizmet vermektedir? Son beş yılda bu tesislerde yapılan harcamalar ve gelirler ne kadar olmuştur? Bu tesislere son beş yılda yıllar bazında ne kadar ödenek aktarılmıştır? Bu tesislerde ücretsiz konaklayan var mıdır? Kimlerdir? Son beş yılda kaç kişi ücretsiz konaklamıştır ve ne kadar harcama yapılmıştır? Bu tesislerden hangisi atıl hangisi aktiftir? Atıl olan tesislerin yeniden kazandırılması için bir çalışmanız var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

“ŞİMDİ DE KAMUYA AİT SOSYAL TESİSLERİN SATIŞI İÇİN ÇALIŞIYORLAR”

Önergeyi yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu sermayeli bankalar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen sosyal tesislerden öncelikle o kurum personeli ve emeklisi ile diğer vatandaşlar faydalandığını belirtti.

Bakan Ağbal, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun "Bakanlar Kurulu kararı ile tahsisin kaldırılması ve satış" başlıklı 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasına, 2013 yılında eklenen ek fıkrayı işaret etti.

Maliye Bakanı Ağbal, Mahalli idareler hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane ve diğer sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması amacıyla, bu tesislerin maliklerinin kendilerince, Bakanlıkça, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; değerlendirme işlemini yapacak idarenin mevzuatına göre ve bu mevzuatta belirtilen usullere göre satılmak, kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılmak, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle veya diğer yöntemlerle değerlendirilmesine, değerlendirmenin hangi idare tarafından ve hangi yöntemle yapılacağına, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir" hükmüne yer verilmiş olup, sosyal tesislere ilişkin değerlendirme çalışmaları bu hüküm kapsamında devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, AK Parti hükümetinin, cumhuriyetimizin kazanımlarını, kamu varlıklarını bir bir sattığına dikkat çekerek, “Sata sata bitiremediler. En son şeker fabrikalarını sattılar, şimdi de kamuya ait sosyal tesislerin satışı için çalışıyorlar” dedi.

Ömer Fethi Gürer, yapılması gerekenin, kamuya ait tesislerin satışı değil, bu tesislerin iyi bir şekilde işletilerek, kamu görevlilerinin ve vatandaşların bunlardan en iyi şekilde faydalanmalarına olanak tanımak olduğunu belirtti.

Bakan Ağbal sorulara tatmin edici yanıt vermese de satış sürecinde olduğunu tesislerin başlı başına düşündürücü olduğunu kaydeden Ömer Fethi Gürer, “Bu süreç 24 Haziranda sona erecek, CHP iktidarında sosyal tesisler amacına uygun değer bulacaktır" dedi.