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  3. 08 Ekim 2019 11:00

Hükümetten EYT mağdurlarına kötü haber

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok'' dedi.

Hükümetten EYT mağdurlarına kötü haber
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Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi, hükûmetin yeni çalışmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

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