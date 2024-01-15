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İlk sinyaller geldi! Türkiye'nin kredi notunda artış beklentisi

İlk sinyaller geldi! Türkiye'nin kredi notunda artış beklentisi
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu yıl içinde not artışının da söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümü pozitife döndü.

Haziran ayında değişen ekonomi politikasının etkileri görülmeye başlandı.

Fitch Ratings ve S&P'nin ardından Moody's de Türkiye'nin not görünümünü pozitife çevirdi. Kredi notu ise değişmedi, yatırım yapılabilir seviyenin 6 basamak altında kaldı.

Moody's raporunda para politikasındaki değişime dikkat çekildi. Enflasyonun sürdürülebilir seviyeye inme ihtimalinin artığı vurgulandı.

Moody's, ekonomi politikalarının yerel seçimler sonrası da sürdürülmesinin önemine değindi. "Makroekonomik dengesizlikler azalırsa ülkenin notu yükseltilebilir." değerlendirmesi yapıldı.

"POLİTİKA SÜRDÜRÜLÜRSE BU YIL NOT ARTIŞI GELİR"

NTV'ye konuşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, "Bu politikalar sürdükçe, buna benzer raporlar da not artırımları da gelecektir. 2024 içinde bu şekilde yılı devam ettiririz diye düşünüyorum." dedi.

NOT KARARLARI NE ZAMAN?

Moody's'in bir sonraki değerlendirmesi 19 Temmuz'da yayımlanacak. Not kararlarını bu yıl Fitch Ratings 8 Mart ve 6 Eylül'de, S&P 3 Mayıs ve 1 Kasım'da duyuracak.

Etiketler türkiye kredi notu moodys fitch s&p
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