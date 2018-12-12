Zamlı işsizilik maaşı belli oldu !
Zamlı işsizilik maaşı belli oldu !
Milyonlarca memuru ilgilendiren emekli kararı
Milyonlarca memuru ilgilendiren emekli kararı
MHP'nin iki büyükşehir adayı geri çekildi
MHP'nin iki büyükşehir adayı geri çekildi
Dolar/TL kritik seviyeye yakın ! İşte son durum
Dolar/TL kritik seviyeye yakın ! İşte son durum
Meteroloji'den İstanbul için uyarı ! Kar yağacak mı ?
Meteroloji'den İstanbul için uyarı ! Kar yağacak mı ?
Trump'tan şaşırtan DEAŞ açıklaması ! 30 gün süre verdi
Trump'tan şaşırtan DEAŞ açıklaması ! 30 gün süre verdi
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Fatih Portakal hakkında suç duyurusu !
Fatih Portakal hakkında suç duyurusu !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 12 Aralık 2018 09:28

IMF'den piyasaları korkutan kriz uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, ekonomik kriz uyarısında bulundu.

IMF'den piyasaları korkutan kriz uyarısı
A+ A-

Uluslararası Para Fonu ( IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton Lipton, Bloomberg'in düzenlediği bir bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, "Pek çoğunuz gibi ben de fırtına bulutlarının yığıldığını görebiliyorum ve krizi önlemek için hazırlıkların tamamlanmadığından korkuyorum" dedi.

Lipton, IMF'nin dünya ekonomisinin son iki yılda yaşadığı "güneşli" günlerde hükümetleri, "akan çatıyı tamir etmeleri" için sürekli olarak uyardığını söyledi.

Merkez bankaları muhtemelen hiç alışılmamış önlemleri denemek zorunda kalacaklar. Ancak ne kadar etkin olacaklarıbilinmediğinden, para politikasının yeterliği hakkında endişe duymakta haklı oluruz.

"HÜKÜMETLER MALİ BİR MANEVRA BULAMAYCAK"

Habertürk'ün haberine göre, Lipton bir kriz halinde politika yapıcıların baskı altında kalacaklarını ve kendilerini hiç deneyimleri olmayan durumlardabulacaklarını belirtti. Pek çok hükümetin zaten yüksek düzeyde borçlandığına dikkat çeken Lipton, bu hükümetlerin mali bir manevra alanı bulamayacaklarını ifade etti.

"Hükümetlerin 10 yıl önce yaşadıkları ekonomik bozulmayı karşılayacak rahat imkanlara sahip olmalarını beklememeliyiz"diyen Lipton, yarattığı mali yük dikkate alınırsa, teşviklerin de siyaseten kolay benimsenmeyeceğini söyledi.

"DÜNYANIN KENDİ ELLERİYLE KENDİNİ VURMASI OLUR"

Ancak en acil ve en büyük risk halen ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı. IMF'nin tahminine göre eğer tehdit olarak ileri sürülen tüm gümrük vergileri uygulanacak olursa, global GSYH'nin yüzde birinin dörtte üçü 2020 yılına kadar eriyecek.

Lipton, "Bu, (dünyanın) kendi eliyle kendini vurması olur. Dolayısıyla ABD ile Çin'in açıkladıkları en yeni ateşkesin gerilimlerin yoğunlaşması ya da yayılmasını önleyecek kalıcı bir anlaşma ile sonuçlanması çok önemlidir" dedi.

Lipton, eğer bu sonuç sağlanamaz ve bir kilitlenme meydana gelirse, küresel ekonomide meydana gelecek bir "parçalanmanın" ekonominin yavaşlamasına yol açacağını söyledi.

ımf , kriz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM