İran'a ambargo başladı, petrol düşüşe geçti

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımların bugün devreye girmesiyle büyük alıcıların İran ham petrolünü bir süreliğine ithal etmesine izin veren feragatle petrol fiyatları düşüşe geçti.



Brent ham petrolü sabah saatlerinde 30 sent düşüşle 72,53 ABD doları seviyesinde kaldı. ABD ham petrolü ise varil başına 62.84 ABD dolarından 30 sent daha düşüktü.



Her iki petrol fiyatı Ekim ayı başında dört yılın en yüksek seviyesine ulaştığından bu yana yüzde 15’ten fazla değer kaybetti. Zira, serbest amaçlı fonları ham petrolün yükselişini bir yılın en düşük seviyesine indirdi.



İran yaptırımları delmeye devam edecek

Washington, Pazartesi günü İran’a yönelik yaptırımlar uygulayarak, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yönetiminde müzakere edilen 2015 nükleer anlaşma kapsamında alınan tedbirleri geri getirdi ve İran’a yönelik yaptırımlara petrol, nakliye, sigorta ve bankacılık sektörleri de dahil olmak üzere 300 yeni isim ekledi. Buna karşılık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İran’ın yaptırımları delmeye ve petrol satmaya devam edeceğini söyledi.



Washington’un imtiyazları yaptırımları yumuşatacak

Bununla birlikte, Washington bazı istisnalarda bulundu. ABD’den Cuma günü yapılan açıklamada, sekiz ithalatçının İran petrolünü almaya devam etmesine geçici olarak izin verecekleri bildirildi.

Trisect firmasının Enerji Danışmanlığı Direktörü Surfeit Vijayakar, bazı ihracatçıların İran petrolünü almasına izin verilmesinin yaptırımları hafifleteceğini söyledi.



Washington şu ana kadar petrol ithaline devam edecek olan 8 ülkeyi açıklamadı. Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya, İran petrolünün en büyük ihracatçıları iken, Tayvan da bazen İran’dan ham petrol satın alıyor.



Güney Kore’den yapılan açıklamada, geçici de olsa İran’dan ham petrol ithaline ve Orta Doğu ülkesi olan İran’la devam edilen maile işlemlere devam edilmesine izin verildiği bildirildi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hula Chunking, ABD’nin yaptırım kararını esefle karşıladıkların, Çin’e muafiyet tanınıp tanınmadığını söyleyemeyeceğini belirtti.

Bakan Albayrak: Türkiye'nin muaf olduğu yönünde bilgi geldi