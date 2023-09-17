İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Döviz ve değerli metaller uzmanı olarak ünlenen ünlü piyasa analisti İslam Memiş, Ağustos ayından bu yana düşüş eğilimindeki altın fiyatları için tarih vererek "çılgın" bir tahminde bulundu.

Hem döviz hem de değerli metallerle ilgili yaptığı fiyat analistleriyle dikkatleri her seferinde üzerine çekmeye başlayan "piyasaların bir bileni" İslam Memiş, yaklaşık 1,5 aydır düşüş eğiliminde olan altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı.

İslam Memiş, Türkiye'de halk arasında "güvenli liman" olarak da adlandırılan gram altın için 3 bin 500 TL tahminini açıklayıp tarih verdi.

Ons altın üzerinden yorumlarına başlayan İslam Memiş, Ons altının üzerinde FED'e kadar baskılanma sürecinin devam edeceğini belirterek, "Yükselişin devam etmesi için 1.930 Dolar'ı kırılması lazım" dedi.

Elinde dolar olanlara da altını işaret eden İslam Memiş, Ons altın fiyatlarındaki düşüşlerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2.000 Dolar seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı." dedi.

Gram altın için de 1.700 TL ve altındaki rakamların orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak gördüğünü belirten İslam Memiş 1.700 TL bandının kalıcı olmadığını söyleyerek "FED sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. Gram altında 1.800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi." dedi.

Altında yeni rekorlar için ilk beklediği tarihin Ekim ayı olduğunu belirten İslam Memiş yatırımcılara "Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu" dedi.

Gelecek yıl için de beklentilerini açıklayan İslam Memiş, "Gram altında 2024 yılında 2.500 TL ve üzeri, 2025'te ise 3.500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz" dedi.