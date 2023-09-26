İslam Memiş'ten sürpriz yatırım aracı önerisi

Para ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş yatırımcılara bu sefer belki de bir yatırım aracı olarak ilk kez duyacağınız bir tavsiyede bulundu. Bu sefer ne altın, ne dolar, ne borsa, ne de fonlar... İşte İslam Memiş'in dikkat çeken sürpriz yatırım aracı...

Ünlü piyasa analisti ve değerli metal ile para piyasaları uzman İslam Memiş yatırımcılara bu sefer belki de yatırım için ilk kez duyacakları bir öneride bulundu.

Her yıl yeni bir yatırım aracı ile yatırımcıları tanıştırdığını söyleyen İslam Memiş açıkladığı yatırım aracını "Dünya için çok önemli, dünyada bu tarafa yatırım yapanlar ciddi anlamda servet kazanacak" diyerek duyurdu.

''2023 ve 2024 yıllarının dünya için önemli bir madeni var. Bu madenin adı 'KOBALT'" diyen İslam Memiş, özellikli elektrikli araçlarda ve pillerde kullanılan bu elementin dünyada yer altında çok az bulunduğuna dikkat çekerek "2 yıl önce 92 bin dolar olan kobaltın fiyatı 35 bin 384 dolar seviyesine kadar geriledi" dedi.

Orta ve uzun vade yatırımcılara seslenen İslam Memiş, "Geçen yıl 82 bin dolar seviyesinde olan kobaltın değeri bu kadar geriledi. Eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız kobalt orta ve uzun vadede yatırımcısına ciddi kazandıracak bir yatırım aracı. Ancak al sat için kullanacaksanız lütfen geri çekilin bu sizin yatırım aracınız değil." dedi.

Şubat 2016’da 21.750 dolar olan kobaltın fiyatı, Mart 2018’de 95.250 dolar oldu. Son 5 yılı baz aldığımızda 95.250 dolardan 35.389 dolara geriledi.

İslam Memiş "Kobalt" nasıl yatırım yapılacağını da şöyle açıkladı:

"Kobalt fiziki bir yatırım aracı değil. Yani bir altın gibi gümüş gibi bunu fiziki olarak alıp saklayamazsınız. Bunu dünya borsalarında işlem gören bir borsa piyasası olarak görmeniz gerekiyor ve aracı kurumlar üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Nasıl ki altın, gümüş, döviz veya borsa gibi yatırım işlemlerinizi dijital ortamda yapılıyorsanız kobalt yatırımını da bu mecradan yapabiliyorsunuz."

Türkiye'de 13 kobalt ruhsatı var

Türkiye’de Adana-Tufanbeyli, Balıkesir-Dursunbey, Elazığ-Keban, Gümüşhane-Şiran, Kastamonu-Küre, Manisa-Merkez, Manisa-Turgutlu, Sivas-Suşehri, Uşak-Banaz’da kobalt bulunduğu biliniyor.

Nikel elementi ise doğada kobalt ile beraber yer alıyor. Türkiye’nin bilinen nikel rezervleri toplamı 40 milyon ton. Türkiye’de mevcut kobalt sahaları arama ve işletme aşamasına göre gruplandırıldığında 8 adet arama ruhsatlı, 5 işletme ruhsatlı saha olmak üzere toplam 13 adet kobalt ruhsatı mevcut.