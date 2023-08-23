  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul Havalimanı yine Avrupa lideri

İstanbul Havalimanı yine Avrupa lideri

İstanbul Havalimanı yine Avrupa lideri
Güncelleme:

İstanbul Havalimanı, 14-21 Ağustos tarihleri arasında ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)  14-21 Ağustos tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın 1368 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1338 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.

DHA

Etiketler istanbul havalimanı avrupa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkulan oldu; yeni varyantla birlikte maskeler geri döndü
Hande Sarıoğlu bu sefer çamaşırından, kıyafetine, makyajına kadar Barbie oldu
Bakanlık Togg satışlarına inceleme başlattı
Canlı yayında tüm emeklilere ek zam müjdesi!
Saatte 2 bin TL'ye yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar
Bir ilimizde daha büyük deprem! Çevre illerde sallandı
22 yıl sonra kavuştu, 2,5 yıl restore etti, şimdi satmak zorunda!
Kedilerden insanlara bulaşan toksoplazmaya dikkat!
Memur ve memur emeklisi zammında kriz
Altın yeniden yükselişe geçti, kritik uyarı geldi