İstanbul Havalimanı yine Avrupa lideri

İstanbul Havalimanı, 14-21 Ağustos tarihleri arasında ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 14-21 Ağustos tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın 1368 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1338 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.

DHA