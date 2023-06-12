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İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı
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İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen bin 684 uçuş ile Türk Sivil Havacılık tarihinde tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla İstanbul Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz uçuşların yanı sıra özel jetlerin büyük bölümüne ev sahipliği yaptı. Final maçının ardından dün İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış olmak üzere toplam bin 684 uçuş gerçekleşti. Bu rakam Türk Sivil Havacılık tarihinde günlük hava trafiği açısından en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. 

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2019 Eylül ayı verilerine göre; Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda günlük bin 624 olarak gerçekleşen hava trafiği rakamı da geçildi. İstanbul Havalimanı'nın Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük iniş ve kalkış sayısına ulaştığı kaydedildi.

DHA

Etiketler istanbul havalimanı uçuş rekoru
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