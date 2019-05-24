''İstanbul Havalimanı'nın hisseleri satılıyor'' iddiası

Tartışmalara konu olmaya devam eden İstanbul Havalimanı'nın açılışının üzerinden bir sene geçmeden işletmesinin el değiştireceği iddia edildi. Dünya devleri Vinci, ADP ve TAV'ın havalimanı ile ilgilendiği belirtiliyor. Bloomberg'ün haberine göre üçüncü Havalimanı'nın ortaklarından bazıları 11 milyar dolar değer biçilen havalimanındaki paylarını satmaya hazırlanıyor.



Bu satış için ABD'li yatırım bankası Lazard ile anlaşıldığı bildirildi.Konu hakkında iki kaynağın verdiği bilgilere göre Fransız Vinci mega proje ile ilgileniyor. Vinci'nin yanında TAV Havalimanları ve onun Fransız ortağı Aeroports de Paris de alanın işletmecisi İGA ile ilgileniyor. Ferrovial SA'nın da proje ile ilgilendiği ifade ediliyor.

KOLİN PAYLARINI SATMIŞTI

Üçüncü Havalimanı işletmecisi İGA, 6.4 milyar dolarlık borçlandıktan sonra (bugünkü kurla yaklaşık 39 milyar TL) Türkiye'nin en borçlu özel sektör işletmesi konumunda. Şirketin devlete havalimanın kirası için yılda ortalama 1.1 milyar euro (Bugünkü kurla yaklaşık 7.5 milyar TL) ödeme yapması gerekiyor.An itibariyle üçüncü havalimanının yüzde 35'i Kalyon İnşaat'ın, yüzde 25'i Cengiz İnşaat'ın yüzde 20'si Limak ve Mapa'nın. Kolin bu yıl içerisinde yüzde 20'lik payını satarak ortaklıktan çıkmıştı.IGA yetkilileri şirketin hisse satma gibi bir planı olmadığını söyledi. Vinci, ADP ve TAV yetkilileri konu hakkında açıklama yapmadı. Yatırım bankası Lazard konu hakkında yorum yapmadı.



