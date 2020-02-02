İstanbul ve Çeşme'den sonra Ankara'ya da kanal projesi

Kanal İstanbul ve Kanal Çeşme tartışmalarının ardından Kanal Ankara projesi için adım atıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan plana göre, İmrahor Çayı beton bir kanal içine alınıyor ve etrafındaki arazilerde de yapılaşmaya izin veriliyor. Sözcü'den Yavuz Alatan'a konuşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş, “Bu proje hayata geçerse Ankara nefessiz kalır” diyerek, şunları söyledi:

SEÇİM ÖNCESİ BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2018'de İmrahor Vadisi ve çevresinde imar plan değişikliği yaptı. Biz itiraz ettik ve Ankara 2.İdare Mahkemesi plan değişikliğini durdurdu. İdarenin itirazı da reddedildi. Davalar devam ederken yerel seçim öncesi bu proje bakanlığa devredildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ölçekli projelerdeki yetkileri tırpanlandı. Şimdi projeyi TOKİ yürütüyor. Ankara’nın önemli ekolojik koridoru olan İmrahor Vadisi rant için yapılaşmaya açılmak isteniyor.

MİLLET BAHÇESİ DİYE TABELA ASMIŞLAR!

Son yaptığımız incelemede, İmrahor Çayı'nın beton bir kanal içine alınıp, inşaat çalışmalara başlandığını gördük. ‘Millet Bahçesi' tabelası da asılmış. Milletin değil rezidansların arka bahçesi için İmrahor Vadisi katledilmek isteniyor. İmrahor Vadisinde hiçbir yapılaşma olmamalı, sadece ağaçlandırma yapılmalıdır.

İKİ GÖLÜN YARATTIĞI EKOSİSTEM BOZULUR

Bu proje ile yer altı sularının beslenmesi kesilir, Mogan ve Eymir gölünün yarattığı ekosistem bozulur. 9 kilometre uzunluğundaki projenin kapsadığı alan yaklaşık 3 milyon metrekare… Ankara'nın nefessiz bırakılmasına ve su varlıklarının yok olmasına izin vermeyeceğiz.