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  3. 15 Aralık 2020 16:45

İstanbul'da gelenek bozulmadı: Nimet Abla önünde umut kuyruğu

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet almak isteyen vatandaşlar bu yıl da Eminönü'ndeki Nimet Abla Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da gelenek bozulmadı: Nimet Abla önünde umut kuyruğu
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Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 100 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranlar, bilet almak için "Milli Piyango bileti" denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Bahçekapı'daki Nimet Abla Gişesi'ni seçti.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar salgın nedeniyle aralarında sosyal mesafe bırakırken, maske kuralına da genel olarak uyulduğu gözlendi.

31 Aralık akşamı yapılacak çekilişte toplam ödülün 563 milyon 400 bin lira olduğu açıklanmıştı.

AA

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