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İstanbul'da halk ekmeğe zam yapılmaycak

İstanbul'da halk ekmeğe zam yapılmaycak
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla halk ekmeğe zam yapmayacaklarını duyurdu.

Halk ekmek satışı 5 TL'den devam edecek.

Nama'nın paylaşımı şöyle:

"Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."

Etiketler istanbul ekmek zam halk ekmek
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