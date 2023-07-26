  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi
Güncelleme:

 İstanbul'da Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gram normal ve kepekli ekmek 3 liradan 5 liraya çıktı.

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Buna göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Organik tam buğday ekmeği 25 lira olurken, tam buğday ekmeği 20 liraya yükseldi.

Halk Ekmeğin güncel fiyat listesi şöyle:

 

Etiketler halk ekmek istanbul ekmek fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Boşanma davaları için bir emsal karar daha
Adana Kozan'da bir deprem daha!
Merve Boluğur da pembelerini giyip Barbie oldu...
Yediler, içtiler, içine edip gittiler... Yazıklar olsun!
Tarım ve Orman Bakanı hakkında soruşturma
Yunanistan'da felaketin boyutu uydu görüntüleriyle gözler önüne serildi
Diş ağrısı sandı; ''delirten hastalık'' çıktı
Menzil tarikatı yeni bir tarikat doğurdu!
İBB başkanlığına sürpriz aday! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na seslendi
Çin'in elektrikli SUV'u Türkiye'de! Fiyatını gören dönüp bir daha baktı