İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gram normal ve kepekli ekmek 3 liradan 5 liraya çıktı.
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Buna göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Organik tam buğday ekmeği 25 lira olurken, tam buğday ekmeği 20 liraya yükseldi.
Halk Ekmeğin güncel fiyat listesi şöyle:
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