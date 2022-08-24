İstanbul'da okul servisi ücretleri belli oldu
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19.21 zam yapılmasına karar verildi. Buna göre en kısa mesafe ücreti 660 lira, en uzun mesafe ücreti 1585 lira oldu.
İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında servis ücretlerine 19.21 zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira, en uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.
İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜCRETLER ŞÖYLEYDİ
0-1 km 554 lira
1-3 km 608 lira
3-5 km 658 lira
5-7 km 685 lira
7-9 km 722 lira
9-11 km 836 lira
11-13 km 963 lira
13-15 km 1012 lira
15-17 km 1091 lira
17-19 km 1154 lira
19-21 km 1229 lira
21-23 km 1280 lira
23-25 km 1330 lira
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol