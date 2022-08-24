İstanbul'da okul servisi ücretleri belli oldu

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19.21 zam yapılmasına karar verildi. Buna göre en kısa mesafe ücreti 660 lira, en uzun mesafe ücreti 1585 lira oldu.

İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında servis ücretlerine 19.21 zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira, en uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.



İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜCRETLER ŞÖYLEYDİ 0-1 km 554 lira

1-3 km 608 lira

3-5 km 658 lira

5-7 km 685 lira

7-9 km 722 lira

9-11 km 836 lira

11-13 km 963 lira

13-15 km 1012 lira

15-17 km 1091 lira

17-19 km 1154 lira

19-21 km 1229 lira

21-23 km 1280 lira

23-25 km 1330 lira