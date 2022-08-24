  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da okul servisi ücretleri belli oldu

İstanbul'da okul servisi ücretleri belli oldu

İstanbul'da okul servisi ücretleri belli oldu

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19.21 zam yapılmasına karar verildi. Buna göre en kısa mesafe ücreti 660 lira, en uzun mesafe ücreti 1585 lira oldu.

İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında servis ücretlerine 19.21 zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira, en uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜCRETLER ŞÖYLEYDİ

0-1 km 554 lira
1-3 km 608 lira
3-5 km 658 lira
5-7 km 685 lira
7-9 km 722 lira
9-11 km 836 lira
11-13 km 963 lira
13-15 km 1012 lira
15-17 km 1091 lira
17-19 km 1154 lira
19-21 km 1229 lira
21-23 km 1280 lira
23-25 km 1330 lira

Etiketler istanbul okul servisi ücretleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de 2. el araçta en çok satılan marka ve modeller
Antalya'da büyük deprem!
1 dolara aldıkları harabe evi saraya çevirdiler! Ziyaretçi akınına uğruyor
51 ilde yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı
Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe kocaman oldu
Şaşırtan benzerlik! Pınar Deniz'in kız kardeşini görenler inanamadı
Ümit Özdağ ''AK Partili isimlere doğrulattım'' diyerek açıkladı
Bu illerde arsası olan yaşadı! Fiyatlar yüzde 180 arttı
Diyanet’ten imamlara ''ev ev gezin'' talimatı
İşte madde madde sosyal konut projesi: Ucuz evleri kim, nasıl alacak?