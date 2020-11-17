İşte yeni Bakan Elvan'ın ilk büyüme tahmini

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyonda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, şu ifadelere yer verdi:

Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi.

Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi.

Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı.

İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz. 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz.

Türkiye ekonomisi rekabete dayalı piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir.

Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz.

Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik"