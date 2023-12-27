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İYİ Parti'den yeni asgari ücrete ilk yorum

İYİ Parti'den yeni asgari ücrete ilk yorum
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 17 bin 2 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklanan asgari ücret sonrası paylaşım yaparak ''Hayat pahalılığı karşısında daha yılın yarısı gelmeden milyonlarca vatandaşımızın emeği eriyip gidecek.'' dedi. Kürşad Zorlu'nun o paylaşımı;

''Biz İYİ Parti olarak asgari ücret teklifimizi 2024’ün ilk 6 ayı için 17.000 TL ikinci 6 ayı için 20.500 TL olarak açıklamıştık. Sayın Bakan teklifimizi tam anlayamamış olmalı ki (!) 2024’ün tümü için asgari ücreti 17002 TL olarak açıkladı. Yani asgari ücret bir ortalama ücret haline gelirken, hayat pahalılığı karşısında daha yılın yarısı gelmeden milyonlarca vatandaşımızın emeği eriyip gidecek. Bu bakımdan 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimler vatandaşımızın bu gidişata karşı vereceği en etkili mesaj yeri olacaktır.''

Etiketler asgari asgari ücret yeni asgari ücret
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