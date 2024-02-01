İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi

İzmir Ticaret Odası, İzmir'deki üye fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatına zam yaparak 9 TL'ye yükseltilmesine karar verdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda yapıldı.

Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi.

Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tarife ise bugünden itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.