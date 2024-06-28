İzmir'de suya zam

İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında, 0.5 metreküp ve üzeri su ve atık su bedellerine yüzde 45 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç’ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı. Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oybirliği ile kabul edildi.



YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILMIŞTI

Öte yandan Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis’ten oybirliği ile geçmişti.