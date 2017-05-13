İzmir'de suya zam yapıldı

İzmir'de içme suyunun metreküpü 1 Temmuz 2017’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5 zamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu’nun oyçokluğuyla onayladığı yeni tarifeye göre konutlarda 3.96 TL olan 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 4.16 TL oldu. Tarifedeki 21 metreküp ve üzeri harcama ücretine ise zam yapılmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu içme suyu tarifesine yüzde 5 zam yapılmasını, İZSU 2016 faaliyet raporu ve kesin hesabını oy çokluğuyla kabul etti. AK Parti Grubu kararlarda ret oyu kullandı. İZSU’nun 2016 yılı Ocak ayından itibaren geçerli yaptığı yüzde 10 su zammından sonra bu kez de 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yüzde 5 zam kararı alındı.

Yeni tarifeye göre konutlarda 3.96 TL olan 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 4.16 TL oldu. Tarifede metreküp fiyatı 9.28 TL olan 21 metreküp ve üzeri harcama tarifesine ise zam yapılmadı. Konut dışı kademesiz tarife ise 9.11 TL’den 9.57 TL’ye yükseldi.

Zam öncesi İZSU 2016 Faaliyet Raporu görüşmelerinde sert tartışmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, İZSU faaliyetlerinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Doğan, tadilat, tamirat dere temizliği gibi rutin işler dışında kayda değer büyük projelere başlanılamadığını söyledi. İzin almasına karşın yüzülebilir Körfez Projesi’nin de başlamadığını belirtmen Doğan "Bırakın Körfez’i, buraya akan dereler bile temizlenemedi. Meles hala kokuyor. Baraj projeleri başlayamadı. Cek cak belediyeciliği yapılıyor. İZSU yerinde sayıyor. Bütçesinde açıkları nedeniyle İZSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de yük olmuştur. Başkan Kocaoğlu, İzmirlilerin çeşmeden akan suyu gönül rahatlığıyla içebileceklerini söylerken, İZSU damacana su satın alıyor. İZSU çeşmeden su içmezken biz nasıl güvenerek su içebileceğiz" dedi. Faaliyet raporunun İzmir’in gerçeklerini yansıtmadığını, İzmirlinin yağmur yağmasın diye dua ettiğini belirten Doğan, zam kararının da eleştirdi. Doğan, "Yılbaşında yüzde 10 zam yapmıştınız. Şimdi de yüzde 5 zamla geldiniz. Gerekçesi nedir? Artan cari harcamalar, 30 yıl etkinlikleri masrafları, gereksiz harcamalar İzmirlilere fatura ediliyor. Zararı zamla kapatmaya çalışan bir belediye görüyoruz" dedi.

CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ ÇAKAR’DAN İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ

AK Parti Grubu’nda geçmişte grup başkan vekilliği yapan daha sonra CHP’ye geçen meclis üyesi Yusuf Kenan Çakar, Doğan’ın su baskınları eleştirilerine adını vermeden İstanbul ve Ankara’dan su baskınları fotoğrafları göstererek yanıt verdi. Ankara’da tavanına kadar suyla dolan altgeçitler, İstanbul’da denizin yol seviyesine çıktığı fotoğrafları gösteren Çakar "Bunları niye söylüyorum. Bir kentte afet denilen ani yağmurlarla suların gelmesi halinde bazı yerlerde su baskınları olabilir. Hiçbir zaman en şiddetli yağmura göre altyapı yapma şansı yoktur. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri yağmurlarda gerçekleşen olumsuzlukları yaşamak istemez. İğne çuvaldızı iyi hatırlamamız gerekir. Buna göre davranmakta fayda var" dedi.

KOCAOĞLU’NDAN REFERANDUM HARCAMASI KARŞILAŞTIRMASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Partili Doğan’ın İZSU’nun 30’uncu yılı kutlama etkinlerinde harcanan parayı eleştirmesine tepki gösterdi. Kocaoğlu "Bütçesi 1 milyar TL olan kurumun 200 bin TL kutlama parası harcamasını faaliyet raporunda söz edilmesine anlayamadım. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın. Referandum kampanyasında hükümet üyelerinin devlet bütçesinden bir haftada harcadığı para İZSU’nun kutlama harcamalarının tamamını karşılıyor. Düşünün yılda 52 hafta var. Kutlamalar eleştirilir mi? Müfettişe de söyleyin zimmet çıkarsın, cebimizden ödeyelim" dedi.

İZSU’nun 1 milyon 600 bin aboneye 24 saat içilebilir su akıttığını belirten Başkan Kocaoğlu "İZSU Bornova’daki Homeros suyunu da, başındaki problemler çözülünce Şaşal suyunu da, Yamanlar suyunu da Bademli suyunu da üretecek ve millete verecek. Su ve ekmekte yaptığı fiyat politikasıyla aşırı kar hırsını frenleyecek. Çikolata satmıyorum. Fakir ve fukaraya su ve ekmek üretiyoruz. Alsancak, Karşıyaka Bornova merkezde değil, dar gelirli vatandaşların yaşadığı yerde yapıyorum. Yapacağım da! Kimse engelleyemez. Benim hizmet anlayışım, hayat felsefem bu" dedi.

KOCAOĞLU "20 METREKÜP HESABINDA ÜÇ BÜYÜK KENT ARASINDA EN UCUZ İZMİR"

İZSU’nun sistemin çalışması için zaman zaman tadilat ve tamir yaptığını belirten Kocaoğlu, yatırım yapılmasının ayrı; bakım, onarımın ayrı olduğunu söyledi. ÿBunlar yapılmazsa sistemin kilitleneceğini belirten Kocaoğlu "Koskoca fabrikalar yılın bir ayı bakım için çalıştırılmaz. Ya bizim dünyadan haberimiz yok, ya sizin. ÿZam da yapılacak. Zammı otomatiğe bağlamadık. Üç büyük kentte 20 ton su hesabına göre en ucuz su İzmir’dedir. Zam da yatırım da yapılacak. Enflasyon oranının kaç olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Evet bu sene önce yüzde 10 zam yaptık. Şimdi de yüzde 5 zam yapıyoruz. Ama daha önce 1,5 sene zam yapmadığımız, enflasyonun yüzde 8-9 olduğu dönemlerde yüzde 5 artış yaptığımız oldu" dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin seçim yatırımı yapmadığını ancak kimin yerel, genel seçimlerde ve referandumda seçim yatırımı yaptığını İzmirlilerin bildiğini söyleyen Kocaoğlu, Çamlı Barajı’nın ÇED raporunun alınmamasını eleştiren Doğan’a "Siz nerde yaşıyorsunuz. Ben altın madenine 5 yıl ruhsat vermedim. Yetki Valilik’e verince ruhsat verildi. Altın madeni bölgesinde baraj yapmadın diye eleştiriyorsun" dedi.

Körfez Projesi’ne ÇED onayı çıkmasına karşın başlamamasını eleştiren AK Partili Doğan’a yanıt veren Kocaoğlu, "Sekiz senede ÇED raporu çıktı. Sen üç günde Körfez’i temizle diyorsun. Elimizde sihirli değnek mi var. Eskiden Semanta burnunu oynatıp sihir yapıyordu. Siz de varsa bu yetenek burnunuzu oynatıp yaparsınız. İZSU tarihinde çevre yatırımları yaptı. Bunu teslim eder muhalefetini de yaparsın. Ama İZSU’yu alıp yerin debine vuruyorsun. Böyle bir şey var mı? Yakışık almıyor" dedi. Faaliyet raporu, kesin hesap ve yeni su tarifesi oy çokluğuyla kabul edildi.