Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için ''tatil'' düzenlemesi
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Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğunu açıkladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, berber, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada 1 gün kapatılması uygulamasından güzellik salonları ve kuaförler muaf tutulacak. Böylece kadın kuaförleri pazar günleri açık kalacak.
DHA
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