Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için ''tatil'' düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, berber, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada 1 gün kapatılması uygulamasından güzellik salonları ve kuaförler muaf tutulacak. Böylece kadın kuaförleri pazar günleri açık kalacak.

DHA