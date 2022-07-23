Kağıt Türk Lirası için tarihi karar! Darphane açıklakdı

Türkiye’de sahte paraya karşı mürekkep ve bandrol kağıtları değişiyor. Artık herkes cep telefonu uygulaması ile paranın sahte olup olmadığını kolaylıkla anlayabilecek...

Dünya gazetesinden Berfin Çipa’ya konuşan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, fabrikanın yeni teknolojilere uyarlanarak sürekli gelişecek esneklikte kurulduğunu ifade ederek, “Mühendislerimiz fabrika içerisinde yazılım geliştirdiler. Yeniliklere uyarlanabilecek şekilde teknolojiyi kurduk. Şu an sadece üretimde kullandığımız mürekkep ve bandrol kağıdı yurt dışından geliyor. Bir yıl içerisinde güvenlikli mürekkep ve bandrol kağıdını ülkemizde üretmeye başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Değiştirilen sistemle birlikte Türkiye, bandrolde para teknolojisi kullanan ilk ülke oldu. DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji AŞ. Proje ve Mühendislik Direktörü Melek Karagöz, yeni teknolojiyi, “Güvenlik mürekkepleri çeşit çeşit güvenlik katmanlarına sahip oluyor. Hepsini farklı seviyelerde kullanabiliyoruz. Para teknolojisi kopyalanması daha zor, neredeyse imkansız. Parada kullanılan teknolojiyi bandrole uyarlamamız sayesinde, tüketiciler bandrolün üzerindeki efekt değişimi ile bandrolü kolaylıkla ayırt edebilecek. Tüketici, Eylül’de başlayacak akıllı telefon uygulamasını kullanarak da bandrolün doğruluğunu kontrol edebilecek.” ifadeleriyle açıkladı.