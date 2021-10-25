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Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faizlerini indirdi

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faizlerini indirdi

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indiriminin kredi faizlerine yansımaları yakından izleniyordu.

Sabah saatlerinde Halkbank'ın işletme kredi faizlerini indirdiği öne sürülmüş ancak Halkbank bu iddiayı yalanlamıştı.

Az önce yapılan resmi açıklamaya göre kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

3 Kamu bankasının yaptığı ortak açıklama şöyle;

"22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır. Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir."

KAMU BANKALARI HANGİLERİ ?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ne göre Türkiye’de hizmet veren ve devlet bankaları arasında gösterilebilen 10 adet banka vardır. Doğrudan vatandaşa hizmet ettikleri için ilk akla gelenler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tır. Çoğu zaman 3 adet devlet bankası olduğu düşünülse de bunlara ek olarak 7 banka daha vardır. Diğer bankaların türü ve hizmet statüsü farklı olduğu için halk arasında çok fazla bilinmemektedir. Devlet bankası isimleri ve türleri aşağıdadır.

Kamu Mevduat Bankaları

T. C. Ziraat Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank)
Türkiye Halk Bankası (Halkbank)

 TMSF'ye Devredilen Bankalar

Adabank
Birleşik Fon Bankası

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

İller Bankası
Türk Eximbank
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Katılım Bankaları

Ziraat Katılım Bankası
Vakıf Katılım Bankası

Halkbank faiz indirimini yalanladıHalkbank faiz indirimini yalanladıEkonomi
Sürpriz iddia: ''Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek''Sürpriz iddia: ''Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek''Ekonomi

 

Etiketler kamu bankaları kredi faizi faiz indirimi
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