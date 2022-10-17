Karadeniz gazı evlere ne zaman gelecek? Tarih verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 2023 yılının ilk günlerinden itibaren sisteme verileceğini açıkladı.

2023 yılı merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.Oktay, 2023 yılının ilk aylarında Karadeniz'de keşfedilen gazın vatandaşların evlerinde kullanılacağını söyledi.

Oktay, 2023'te yüzde 5 büyüme, ihracatın da 265 milyar dolara çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Oktay'ın açıklamaları şöyle:

2023 yılında GSYH büyüme beklentisi yüzde 5,0. 2023 yılında işsizlik oranı beklentisi yüzde 10,4. 2023 yılı için ihracat hedefi 265 milyar Dolar, ithalat hedefi 345 milyar dolar. 2023 yılında cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranı yüzde -2,5. Önümüzdeki dönemde cari dengede iyileşme bekliyoruz. 2023 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 469,6 milyar TL. 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gelirleri 3 trilyon 810,1 milyar TL. 2023 yılında bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5.

TURİZM GELİRLERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Tüm dünyada salgından oldukça olumsuz etkilenen seyahat gelirleri ise, Rusya-Ukrayna savaşının turizm sektörü üzerinde oluşturduğu baskıya rağmen, hükümetimizin destek ve politikalarının etkisiyle cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağlamıştır.

Bacasız sanayi olarak adlandırdığımız ve ekonomimize önemli bir Döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün güçlü performansı ile 2022 yılı sonunda inşallah seyahat gelirlerimizin 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkmasını bekliyoruz.

"YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek gerekli politikaları da hayata geçiriyoruz.

Bunların yanında, hastaneler, otoyollar, demiryolları, köprüler, tüneller, barajlar, içme suyu ve sulama tesisleri, organize sanayi bölgeleri, AR-GE merkezleri, enerji ve savunma sanayi projeleri gibi sayısız yatırımı, içinde bulunduğumuz Bütçe döneminde hayata geçirdik; ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu başarıda maliye politikamızı güçlü bir biçimde kullanıyor olmamız önemli ölçüde etkili olmaktadır.

ASLAN PAYI EĞİTİME

Eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük. Milli Eğitim Bütçesi'ni 435 milyar liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Öğretmenlerin kariyer imkanlarını genişlettik. Eğitim bütçemizi 649.8 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,5 ile en büyük pay eğitime ayrılıyor.

Tüm sağlık personelin ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alındı. Emekli aylıkları da önemli oranda artırıldı. Uzman doktorların emekli maaşlarında 3 bin, diğerlerinin 2435 lira artış yapılmıştır.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ SİSTEME VERİLECEK

Karadeniz'deki doğal gazı 2023 yılının ilk günlerinde vatandaşların evlerinde kullanıma sunacağız.

"SAVUNMAYA 468,7 MİLYAR LİRA"

Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dâhil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2023 yılında 468,7 milyar TL ödenek öngörülmüştür.