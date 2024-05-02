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YSK'nin yerel seçimin kesin sonucunu açıklayacağı tarih belli oldu

YSK'nin yerel seçimin kesin sonucunu açıklayacağı tarih belli oldu
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YSK, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmişti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti de 1 şehirde belediye başkanlığını kazanmıştı.

Edinilen bilgiye göre YSK, 31 Mart'a ilişkin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.

YSK, 2019 yerel seçim kesin sonuçlarını 22 Mayıs'ta açıklamıştı.

YSK'nın daha önce verdiği kararlar doğrultusunda Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

Etiketler YSK yerel seçim
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