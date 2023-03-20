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Karadeniz gazı için yeni gelişme: Tarih netleşti

Karadeniz gazı için yeni gelişme: Tarih netleşti
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Zonguldak açıklarında keşfedilen Karadeniz Gazı'nın ulusal ağa bağlanması için geri sayım başladı.

Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın karaya taşınma ve karadaki işleme tesisinin çalışmaları son hızla sürüyor. 170 kilometrelik açıktan borularla Filyos Limanı'ndaki işleme tesisine getirilecek olan doğalgaz buradan da 35 kilometrelik mesafeden yine borularla ulusal ağa bağlanacak.

NİSAN AYI SONUNDA DEVREYE ALINACAK
Hanelerde kullanılması planlanan doğalgaz tesisinin açılışının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. 8 Mart günü Filyos Limanı ziyaretinde Karadeniz Gazı'nın Nisan ayı sonunda devreye alınmasının öngörüldüğünü ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, limanda çalışan bazı işçilerin yakınlarının depremden etkilendiğini ifade etti.

İşçilerin deprem bölgesinden geri dönerek limandaki çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Karada 8 bin kişinin denizde de 51 geminin tam kapasite ile çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Etiketler karadeniz gaz doğal gaz
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