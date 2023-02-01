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Karar alındı: Tapuda yeni dönem başlıyor

Karar alındı: Tapuda yeni dönem başlıyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleşen Dijital Türkiye Toplantısı'nda tapu müdürlükleri için yeni bir karar alındı.

Tapu işlemleri için gayrimenkulün bulunduğu ildeki Tapu Müdürlüğüne müracaat zorunluluğu kalkacak. Yapay zeka destekli önleyici kolluk çalışmalarına hız verilecek.

Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinin koordine edildiği Dijital Türkiye Toplantısı, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirildi. Bakanlıkların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kurumların dijital ortamda sundukları hizmetlerin ileri taşınmasına dönük çalışmalar mercek altına alındı.

Toplantıda, tapu müdürlüklerine dair önemli bir uygulama masaya yatırıldı. 81 ildeki tapu müdürlüklerinin tek bir Tapu Müdürlüğü gibi hizmet sunmasını sağlayacak dijital adımlar ele alındı. Uygulamanın hayata geçmesi ile TAKBİS sistemi işletmeye alınacak. Böylece tapu işlemleri için gayrimenkulün bulunduğu ile müracaat etme zorunluluğu ortandan kalkacak.

Gündemde uzaktan kimlik doğrulaması ile konsolosluklara gidilmeden belirli işlemlerine gerçekleştirebilmesi için yapılabilecekler de incelendi. Ayrıca turistlerden gelen şikayetler ve istekler yapay zeka destekli dil modelleri ile değerlendirilecek.

Etiketler tapu yeni dönem müdürlük
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