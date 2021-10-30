Kararlar peş peşe geldi... Önce Migros, sonra BİM şimdi de Şok

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturmasında ceza alan ve mahkemeye giden Migros ve BİM'in ardından Şok da yargıya götürüyor.

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturması kapsamında ceza kesilen zincir marketlerden biri olan Şok da kararı yargıya taşıyacağını belirtti. Böylelikle Migros ve BİM'in ardından Şok da mahkeme yoluna gitme kararı almış oldu.

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada kendilerine 384,4 milyon TL ceza kesildiğini, gerekçeli kararın tebliğini takiben idari para cezasının yasal indirimden yararlanarak ödenmesinin değerlendirileceğini ve kararın iptali için tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını duyurdu.

Ne olmuştu?

Rekabet Kurumu'nun salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlanmış, soruşturma sonrasında BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verilmişti.

Kararın açıklanmasının ardından Migros ve BİM ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda cezaya karşı yargı yoluna gideceklerini duyurmuştu.