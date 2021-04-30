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KDV indirimi 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre geceleme hizmetlerinde 1 Haziran'a kadar geçerli olan yüzde 1'lik KDV oranı 1 Haziran sonrasında da devam edecek. Uygulama 30 Haziran'da son bulacak.

Turizm sektörüne müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'lerde turizmciler için değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden ve gecelemelerde yüzde 1 olan KDV 1 Haziran sonrasında da devam edecek. 30 Haziran'a kadar KDV oranında düşüş devam edecek.

TURİZM SEZONUNA DESTEK OLACAK

Tam kapanma ile koronavirüs pandemisindeki azalmayla beraber canlanacak olan turizm sektörü düşük KDV oranlarıyla daha çok müşteriye uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edecek.

Etiketler geceleme hizmeti kdv oranı resmi gazete
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