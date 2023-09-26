Kırmızı ete zammın zammının zammı geldi

Ticaret Bakanlığı’nın Et ve Süt Kurumu’nun talebi üzerine yıl sonuna kadar 5 bin ton kuzu karkas etinin ihracatına verilen iznin iptal edilmesine rağmen fiyatların yükselişi durmuyor.

Kuzu karkas ete gelen zamlarla kalitesine göre ortalama fiyatın 245 lira ile 259 liraya yükseldiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, eylül ayının başında serbest piyasada kuzu karkas etin kilogram fiyatının 215 lira ile 225 lira arasında yer aldığını bildirdi.

BİR HAFTADA 15 LİRA ZAM GELDİ

Pazar yapılan kesimlerde dana ve kuzu karkas ete 5 lira daha zam geldiğini aktaran Tüfekçi, şu anda dana karkas etin fiyatı 240 lira ile 258 lira arasında değiştiğini söyledi.

Geçen hafta içinde de ete 10 lira zam geldiğini bildiren Tüfekçi, son 1 haftada etin 15 lira zamlandığını belirtti.

"FİYATLAR ZAMLANACAK DİYE KESİM YAPMIYORLAR"

Etin 1,5 ay önce 220 liraya kadar gerilediğini ve sonra yeniden tırmanışa geçtiğine dikkati çeken Tüfekçi, "Şu an besiciler sosyal medyada kendi aralarında ‘Dananızı kesmeyin, karkas etin kilosunun daha da yükselecek’ diye konuşuyorlar. Etin kilosu 300 lira olacak diye birbirine mesaj atıyorlar ve hayvanlarını kesmemelerini ifade ediyorlar. Bundan dolayı mal almayan tüccarlar da zorlanıyor’’ değerlendirmesini yaptı.



Fiyatların böyle devam edeceğini dile getiren Tüfekçi, hayvanların şu anda daha yani ahıra girdiğini belirtti. Tüfekçi, bunun yanında besi ve yem fiyatların arttığını ifade etti.